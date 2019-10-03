Экономика

Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

В министерстве финансов России предложили повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей и на коньяк до 430 рублей за 0,5 литра. Сейчас этот алкоголь стоит минимум 215 рублей и 388 рублей соответственно, пишет «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать149

Подробнее о событии

Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»

Московский Комсомолецвчера в 13:15

Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

Телеканал 360°вчера в 10:47

Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

Коммерсантъвчера в 10:17

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

РБКвчера в 10:38

Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей

ТАССвчера в 09:49

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Интерфаксвчера в 09:41

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новостивчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Технологии

На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы

REGNUM 01:43
Культура

Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой

Позже Кудрявцева прокомментировала свое поражение изданию «Вокруг ТВ». По ее словам, она гордится собой, своей командой.
Телепрограмма 02 октября в 19:06
Происшествия

4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Экономика

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в твиттере из-за Путина

Газета.Ru 03:17
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Наука

Составлен список самых безопасных стран на случай глобальной пандемии

Эпидемиологи составили список стран, которые станут безопасным убежищем в случае глобальной пандемии.
Дни24 02 октября в 14:00
Наука

Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени

Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости 02 октября в 03:34
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Общество

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие

Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы

"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Инфорос вчера в 06:31
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service вчера в 07:57
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки

РЕН ТВ вчера в 21:22
Происшествия

В Екатеринбурге возле пединститута нашли тело девушки

REGNUM 03:02
Футбол

Актер Назаров поделился мыслями о бывшем тренере «Спартака» Каррере

Газета.Ru 00:25
Политика

Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика

Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей вчера в 12:38
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform 02 октября в 09:27
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Интернет

Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное