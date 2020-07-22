Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
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Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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