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РБК
РБК

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

РИА Новости08:34
Газета.Ru

Цены на водку могут вырасти на 3,5% в следующем году

Газета.Ru05:42
Интерфакс

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с января

Интерфакс09:24
Коммерсантъ

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Коммерсантъ06:21
Известия

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Известия05:53
ТАСС

Минфин заявил о повышении минимальных цен на алкоголь исключительно в пределах инфляции

ТАСС09:30
ПРАЙМ

Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2021 года

ПРАЙМ05:40
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
1,6K

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК09:53
13
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости13:21
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета12:53
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газетавчера в 06:08
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Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUMвчера в 10:30
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На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости09:57
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