Экономика
КоммерсантъМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
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Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела об избиении в ярославской колонии
По версии следствия, в ноябре 2016 года Зиябов и Никитенко в коридоре исправительной колонии № 1 избили трёх осуждённых.
Говорит Москва 09:24
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Повестка дня 20 июля в 14:44
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП на юго-востоке Москвы
В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 07:43
Экономика
Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Деловое.ТВ 09:34
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства и ответил на вопросы депутатов.
Будущее России. Национальные проекты 03:01
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Общество
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров
На Урале продолжает бушевать природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Площадь возгорания возросла до 23 гектаров.
Областная газета 06:12
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Во вторую волну COVID-19 медики ожидают более опасных последствий.
Вести Таганки 06:35
Общество
Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда
ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал.
Piter.tv 10:06
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
Срочно: В центре Киева после взрыва загорелись два автомобиля
ИА Новороссия 09:21
Происшествия
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 20 июля в 21:07
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в Россию
Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
Нева Спорт 07:49
Происшествия
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04