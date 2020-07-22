Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
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Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

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Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

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Интерфакс09:24

Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2021 года

ПРАЙМ05:40
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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Экономика

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Общество

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Повестка дня 20 июля в 14:44
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Происшествия

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Происшествия

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В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 07:43
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Экономика

Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли

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Деловое.ТВ 09:34
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Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

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Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина

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Общество

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Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

Во вторую волну COVID-19 медики ожидают более опасных последствий.
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