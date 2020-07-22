Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

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