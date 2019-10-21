Экономика
РБКМинфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известия16:04
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
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«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч
Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.
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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Политика
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Газета.Ru 04:48
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Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
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Авто
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Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.
Letnews.ru 06:03
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
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Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Политика
В ЕП заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин.
RT на русском 20:47
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
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В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 15:18
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
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Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
В октябре два девятилетних школьника из Саранска посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения.
Lenta.ru 20:08
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
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Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 09:36
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Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 06:03
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Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.
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