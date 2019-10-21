с чего всё началось

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Армия и оружие Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Футбол «Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Общество Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.

Авто Toyota RAV4 «превратили» в Toyota Wildlander Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.

Футбол Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.

Политика В ЕП заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин.

Политика Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате» Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Происшествия Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров В октябре два девятилетних школьника из Саранска посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения.

Футбол France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.

Происшествия Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.