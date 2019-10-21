с чего всё началось

Цены на водку в случае принятия закона вырастут до 230 рублей за пол-литра, стоимость 0,5 л. коньяка увеличится до 433 рублей, а бренди подорожает до 315 рублей. Отметим, что Минфин регулирует розничные цены на алкоголь с 2009 года в целях противодействия его контрафактному производству.

В 2020 году в РФ могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

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