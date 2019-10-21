с чего всё началось

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов.

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

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