с чего всё началось

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов.

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Общество Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и картошкой Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Мать Заворотнюк пришла на кладбище Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

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Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку 21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.

Авто Hyundai официально представила новый Hyundai Creta Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.

Общество В Московский регион придет резкое похолодание Эксперты порекомендовали всем, кто еще не успел поменять резину на зимнюю, сделать это до начала следующей рабочей недели, ожидается резкое ухудшение погоды, сообщается на сайте «Метеовести».

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Фигурное катание 15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

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Общество Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Происшествия Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.