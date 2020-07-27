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РБК
РБК

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.В источнике
С чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъ09:26
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Вести.Ru

Минимальную цену шампанского увеличат с 1 января

Вести.Ru10:24
ТАСС

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на шампанское

ТАСС08:58
РИА Новости

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новости09:23
URA.Ru

Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

URA.Ru09:17
Lenta.ru

В России задумали увеличить цены на шампанское

Lenta.ru09:23
RT на русском

В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русском08:44
ZAB.RU

Минфин РФ предложил наценить водку, бренди и коньяк

ZAB.RU24 июля в 20:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Интерфакс11:12
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Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС10:17
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Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией

Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек».
REGNUM11:52
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета20:00
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Леонид Рошаль считает, что Елену Белую нужно лишить врачебного диплома

Среди недостатков Рошаль отмечает запоздалый вызов бригады реаниматологов-неонатологов из регионального перинатального центра, отсутствие информирования вышестоящих руководителей роддома дежурной бригадой о поступлении «сложной» роженицы и рождении ребенка в критическом состоянии.
Каскад08:00
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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