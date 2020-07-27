Экономика

РБКРБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб. -- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъ09:26

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Минимальную цену шампанского увеличат с 1 января

Вести.Ru10:24

В России задумали увеличить цены на шампанское

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ZAB.RU24 июля в 20:00

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В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русском08:44

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новости09:23
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Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

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Происшествия

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Общество

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Общество

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В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
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Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

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Общество

На акцию в Хабаровске с участием Шнурова вышли около 700 человек

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Футбол

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РИА Новости 09:38
Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

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Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

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«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

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Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
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