с чего всё началось

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 124

Происшествия ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. 1,5K

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв. 190

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 722

Экономика Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 63

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 212

Транспорт «Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2» Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву. 759

Футбол Букмекеры: игрок «Уфы» точно пополнит «Спартак» летом 2020 года Букмекеры принимают ставки на то, перейдёт ли футболист «Уфы» в «Спартак» в летнее трансферное окно. По оценке аналитиков, так и будет.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. 20

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 132

Общество Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора. 1

Общество Глава ликвидируемого ФБК Жданов оштрафован еще на 100 тыс. рублей Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей директора ликвидируемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за отсутствие обозначения "иностранный агент" в инстаграме фонда.

Происшествия Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины. 1