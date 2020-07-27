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РБК

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.В источнике
С чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 09:26
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Вести.Ru

Минимальную цену шампанского увеличат с 1 января

Вести.Ruвчера в 10:24
ZAB.RU

Минфин РФ предложил наценить водку, бренди и коньяк

ZAB.RU24 июля в 20:00
РИА Новости

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новостивчера в 09:23
URA.Ru

Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

URA.Ruвчера в 09:17
ТАСС

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на шампанское

ТАССвчера в 08:58
RT на русском

В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русскомвчера в 08:44
Lenta.ru

В России задумали увеличить цены на шампанское

Lenta.ruвчера в 09:23

ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева

Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева
Кавказский узелвчера в 06:22

Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Взгляд.рувчера в 13:51
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на конференции ветеранов по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, заявил, что ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность и дают возможность «защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа».
Комсомольская правда22:58

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия23:18
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