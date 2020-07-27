Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
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Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.В источнике
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Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
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