Экономика
РБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.Коммерсантъвчера в 09:26
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Шоу-бизнес
Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников
Lenta.ru 26 июля в 21:18
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Здоровье
В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения
Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Происшествия
Избившей рыбой полицейского под Новосибирском женщине вынесли приговор
Барабинский районный суд оставил без изменения приговор в отношении женщины, которая в апреле 2019 года избила сотрудника полиции.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:39
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa вчера в 14:04
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Лолита опровергла слухи о бандажировании желудка
Издание «Собеседник» обратилось за комментарием к специалисту Владимиру Плахотину, который заявил: Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка.
Woman.ru вчера в 15:33
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо вчера в 13:36
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
Общество
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3408 пациентов с коронавирусом, 2040 человек выздоровели, 22 скончались.
REGNUM 01:26
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales
Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
Шоу-бизнес
Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты
Московский Комсомолец 00:38
Экономика
В инфраструктуре не сошлись цифры
Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Религия
Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси
Парламентская газета 02:21
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Здоровье
В ресторанах Бурятии продолжают проводить банкеты и вечеринки
Улан-Удэ, 28 июля 2020, 07:04 — REGNUM Заведения общественного питания Бурятии продолжают нарушать запрет на проведение массовых мероприятий.
REGNUM 00:04
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46