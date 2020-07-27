с чего всё началось

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.

Политика Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским» Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации. 1

Общество На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. 286

Здоровье В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений. 4

Происшествия Избившей рыбой полицейского под Новосибирском женщине вынесли приговор Барабинский районный суд оставил без изменения приговор в отношении женщины, которая в апреле 2019 года избила сотрудника полиции. 3

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 249

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Общество Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. 15

Киберспорт Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.

Армия и оружие Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь. 4

Шоу-бизнес Лолита опровергла слухи о бандажировании желудка Издание «Собеседник» обратилось за комментарием к специалисту Владимиру Плахотину, который заявил: Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. 27

Экономика В инфраструктуре не сошлись цифры Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.