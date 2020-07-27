Экономика

РБКРБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
Читать в источнике
Комментировать156
с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 09:26

Подробнее о событии

Минимальную цену шампанского увеличат с 1 января

Вести.Ruвчера в 10:24

Минфин РФ предложил наценить водку, бренди и коньяк

ZAB.RU24 июля в 20:00

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новостивчера в 09:23

Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

URA.Ruвчера в 09:17

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на шампанское

ТАССвчера в 08:58

В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русскомвчера в 08:44

В России задумали увеличить цены на шампанское

Lenta.ruвчера в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников

Lenta.ru 26 июля в 21:18
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
35
Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
1
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
1,8K
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
286
Здоровье

В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения

Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
4
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
192
Происшествия

Избившей рыбой полицейского под Новосибирском женщине вынесли приговор

Барабинский районный суд оставил без изменения приговор в отношении женщины, которая в апреле 2019 года избила сотрудника полиции.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:39
3
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
249
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
15
Киберспорт

Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение

Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
131
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
56
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa вчера в 14:04
19
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
1,7K
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
4
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
10
Шоу-бизнес

Лолита опровергла слухи о бандажировании желудка

Издание «Собеседник» обратилось за комментарием к специалисту Владимиру Плахотину, который заявил: Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка.
Woman.ru вчера в 15:33
27
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
2K
Здоровье

Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу

55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо вчера в 13:36
27
Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
3
Общество

В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3408 пациентов с коронавирусом, 2040 человек выздоровели, 22 скончались.
REGNUM 01:26
51
Игры

Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales

Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
1
Шоу-бизнес

Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты

Московский Комсомолец 00:38
1
Экономика

В инфраструктуре не сошлись цифры

Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Религия

Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси

Парламентская газета 02:21
3
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
15
Здоровье

В ресторанах Бурятии продолжают проводить банкеты и вечеринки

Улан-Удэ, 28 июля 2020, 07:04 — REGNUM Заведения общественного питания Бурятии продолжают нарушать запрет на проведение массовых мероприятий.
REGNUM 00:04
1
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное