Экономика
РБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.Коммерсантъвчера в 09:26
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Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Происшествия
Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
Общество
Правила работы по совместительству предложили изменить в России
Правила трудоустройства россиян по совместительству следует изменить, заявила член Общественной палаты РФ Ирина Волынец в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Вечерняя Москва 00:07
Гаджеты
Любой iPhone могут взломать китайские хакеры
Способ обхода защиты планшетов и смартфонов Apple смогли найти хакеры из Китая.
Соловей.Инфо 03:17
Армия и оружие
Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН вчера в 18:58
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Vprognoze.ru вчера в 11:18
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску.
ToDay News Ufa 01:53
Авто
Автогигант General Motors собирается создать новую марку
У американского автогиганта General Motors сложились непростые взаимоотношения с брендом Holden, а также с правительством Австралией.
Pnzdrive вчера в 01:08
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
Культура
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года
Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Экономика
Реконструкцию аэропорта в Балаково оценивают в 9 млрд рублей
Общественное мнение 02:00
Армия и оружие
Броневик-амфибию «Стрела» рассекретят на «Армии-2020»
«Военно-промышленная компания», разработавшая новое семейство бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», анонсировала плавающую версию нового броневика, дебют которого состоится на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщает РГ.
SpeedMe 03:02
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Российская газета 02:40
Происшествия
121 случай коронавируса выявлен в Алтайском крае за сутки
За сутки в регионе выявлен 121 новый случай COVID-19.
Алтайская правда 01:52
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru вчера в 13:52
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо вчера в 13:36
Наука
Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2
Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com вчера в 07:40
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 12:26