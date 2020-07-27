с чего всё началось

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.

Экономика Китай стал крупнейшим импортером российского мяса По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т. 324

Футбол Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 272

Происшествия Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.

Армия и оружие Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь. 5

Общество Правила работы по совместительству предложили изменить в России Правила трудоустройства россиян по совместительству следует изменить, заявила член Общественной палаты РФ Ирина Волынец в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. 1

Гаджеты Любой iPhone могут взломать китайские хакеры Способ обхода защиты планшетов и смартфонов Apple смогли найти хакеры из Китая.

Наука Названа лучшая маска для защиты от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску. 25

Авто Автогигант General Motors собирается создать новую марку У американского автогиганта General Motors сложились непростые взаимоотношения с брендом Holden, а также с правительством Австралией.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии. 9

Культура Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

Общество На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. 289

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 26

Общество Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 22

Наука Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2 Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин. 8