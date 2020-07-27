Экономика

РБКРБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъ09:26

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Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

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Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Кино

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Spotify запустил продажу рекламы в России

Музыкальный интернет-сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
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Происшествия

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Калининградская «Балтика» получила разрешение на проведение домашних игр со зрителями.
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Армия и оружие

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Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
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ЦСКА подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом

Гайч может быть доволен условиями контракта Руководители московского ЦСКА предложили новичку весьма выгодный контракт, как для молодого футболиста.
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Instagram уличен в слежке за пользователями

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В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
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