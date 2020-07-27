с чего всё началось

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.

Здоровье Юрист: «Прежде чем реформировать ФСИН, нужно каждому убить вертухая в себе!» В период лечения особых пациентов, которые направляются несвоевременно, расходуются дорогостоящие лекарственные средства, проводятся высокотехнологичные исследования, срок пребывания тяжелых пациентов в круглосуточном стационаре увеличивается.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 989

Кино Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон» РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.

Технологии Spotify запустил продажу рекламы в России Музыкальный интернет-сервис Spotify начал продавать рекламу в России.

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 124

Общество Тимати объявил об уходе из Black Star Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». 213

Футбол Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".

Армия и оружие Идлибский фронт пришёл в движение: сирийская армия готовит наступление Как сообщало EADaily, в последнее время в южном секторе идлибского фронта — горной местности Джебель аз-Завия и долине Аль-Габ — наблюдается концентрация сирийской армией дополнительных сил.

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Футбол Синиша Михайлович стал почётным гражданином Болоньи Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович стал почётным гражданином города.

Общество Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.

Происшествия В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента. 3

Спорт ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направит письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 июля.

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Происшествия Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины. 12