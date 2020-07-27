Экономика
РБКМинфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.Коммерсантъ09:26
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Общество
В Москве 27 июля выпало более половины месячной нормы осадков
Московский Комсомолец 12:50
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Здоровье
Юрист: «Прежде чем реформировать ФСИН, нужно каждому убить вертухая в себе!»
В период лечения особых пациентов, которые направляются несвоевременно, расходуются дорогостоящие лекарственные средства, проводятся высокотехнологичные исследования, срок пребывания тяжелых пациентов в круглосуточном стационаре увеличивается.
Новые Известия 10:45
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие
Турция усилила свою ПВО в Ливии
Напомним: в первых числах июля Турция разместила на Аль-Ватыя два ЗРК MIM-23 Hawk.
Вечерний курьер вчера в 10:03
Происшествия
Из-за сильных ливней в Москве затопило ЖК и дом престарелых
Один из жилых комплексов оказался подтоплен в Москве из-за сильных дождей.
Росбалт 10:30
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Кино
Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон»
РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 июля в 15:01
Технологии
Spotify запустил продажу рекламы в России
Музыкальный интернет-сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
NewInform 12:10
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Футбол
«Балтика» получила разрешение на проведение матчей со зрителями
Калининградская «Балтика» получила разрешение на проведение домашних игр со зрителями.
Матч ТВ 12:03
Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт 12:29
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
Идлибский фронт пришёл в движение: сирийская армия готовит наступление
Как сообщало EADaily, в последнее время в южном секторе идлибского фронта — горной местности Джебель аз-Завия и долине Аль-Габ — наблюдается концентрация сирийской армией дополнительных сил.
Евразия Daily 03:04
Общество
Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник, 27 июля 2020 года, подписал указ, продлевающий до 3 августа действие периода самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.
Глас Народа 12:13
Футбол
Синиша Михайлович стал почётным гражданином Болоньи
Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович стал почётным гражданином города.
Чемпионат 10:53
Общество
Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
РБК 11:14
Происшествия
В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи
В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента.
RT на русском 11:17
Происшествия
Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы
РИА Новости 09:05
Происшествия
СК объявит в розыск владельца сети ресторанов «Тарас Бульба»
Осужденный владелец сети ресторанов Корчма Тарас Бульба может быть объявлен в международный розыск, об этом сообщили в СК.
NewInform 02:16
Спорт
ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направит письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 июля.
RT на русском 13:01
Футбол
Уткин отреагировал на отставку Луческу из киевского «Динамо»
Журналист и видеоблогер Василий Уткин дал оценку информации об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо».
Metaratings 11:07
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Политика
Подрядчик Facebook на Украине обвиняется в связях с ультраправыми
Другой украинский сайт под названием «Заборона» обвинил StopFake в связях с ультраправыми организациями.
RuNews24.ru 09:46
Футбол
ЦСКА подписал контракт с талантливым аргентинским форвардом
Гайч может быть доволен условиями контракта Руководители московского ЦСКА предложили новичку весьма выгодный контракт, как для молодого футболиста.
ИноПроСпорт 06:36
Здоровье
Названа стоимость лечения от коронавируса в Алтайском крае
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, во сколько обходится лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 04:16
Технологии
Instagram уличен в слежке за пользователями
Inc-news.ru 12:02
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02