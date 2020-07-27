Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМинфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Уточнятся, что с 1 января 2021 года она может вырасти на 3%, до 169 рублей за бутылку 0,75 литра. Сегодня минимальная розничная цена на этот алкогольный напиток составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
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