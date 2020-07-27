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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную цену на игристое вино в стране. Отмечается, что с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента — до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.В источнике
С чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
 предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 09:26
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Вести.Ru

Минимальную цену шампанского увеличат с 1 января

Вести.Ruвчера в 10:24
Lenta.ru

В России задумали увеличить цены на шампанское

Lenta.ruвчера в 09:23
RT на русском

В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русскомвчера в 08:44
URA.Ru

Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

URA.Ruвчера в 09:17
ТАСС

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на шампанское

ТАССвчера в 08:58
РИА Новости

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новостивчера в 09:23
ZAB.RU

Минфин РФ предложил наценить водку, бренди и коньяк

ZAB.RU24 июля в 20:00

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБК17:00
7

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБКвчера в 09:13
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21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно

21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо18:45