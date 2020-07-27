Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
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Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную цену на игристое вино в стране. Отмечается, что с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента — до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.В источнике
С чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа
предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.
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