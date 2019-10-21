Экономика
ТАССМинфин предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт
Минфин России предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт до 57 рублей с 49 рублей за 1 л, говорится в пояснительной записке к проекту приказа, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известиявчера в 16:04
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Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Авто
В Россию скоро начнут поставлять автомобили из Азербайджана
Автоновости дня 07:32
Происшествия
В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды
По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.
РБК 09:16
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Журналистская правда 09:06
Происшествия
Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК
RT на русском 07:34
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
Политика
Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждут массовые протесты в случае отказа от реформ.
Lenta.ru 08:51
Происшествия
В Ангарске водитель проехал по сбитой им женщине и скрылся
Твой Иркутск 08:53
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру 20 октября в 18:39
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
Музыка
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх.
АиФ Коми 08:40
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Космос
Глобальное потепление превратилось в религию
Минэкономразвития РФ на прошлой неделе направил на рассмотрение Совету Федерации РФ законопроект о введении "углеродного налога" на производственный бизнес за выбросы углекислого газа в атмосферу.
Открытая Дубна 00:18
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor 09:30
Футбол
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Каталонский клуб предложил назначить матч на 18 декабря, и «Реал Мадрид» согласился, но против выступила испанская Ла Лига.
Комсомольская правда 09:21
Здоровье
Увольнениями травматологов в Челябинске заинтересовался Росздравнадзор
Увольнения травматологов в городской больнице №6 Челябинска дошли до Росздравнадзора.
REGNUM 19 октября в 14:00
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Футбол
Главный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера
Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды.
Экспресс газета 07:32
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество
Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой
Северпост вчера в 17:43
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47