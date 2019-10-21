Экономика

ТАССТАССМинфин предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт

Минфин России предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт до 57 рублей с 49 рублей за 1 л, говорится в пояснительной записке к проекту приказа, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале
 проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.
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