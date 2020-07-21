Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ выступило с инициативой отказаться от индексации заработных плат госслужащих. Однако о том, сколько именно денежных средств позволит сэкономить данная мера, информации нет. Стоит отметить, что Минфин может приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году.

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 147

Гаджеты AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro. 3

Политика Захарова заверила, что США не смогут столкнуть Россию и Китай Спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются.

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 1,3K

Путешествия АТОР: возобновление авиасообщения не повлияет на цены путевок Возобновление с 1 августа международных перелетов не повлияют на стоимость путевок.

Экономика ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года Восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.

Общество Члены участковых избиркомов пожаловались на низкую оплату их работы В Воронеже, Кингисеппе, Нижнем Новгороде и Сургуте сотрудники нескольких участковых избиркомов остались недовольны оплатой работы на семидневном голосовании по поправкам к Конституции. 5

Политика Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 10

Политика Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.

Экономика ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния.

Происшествия В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление В результате остановки 8 насосов по откачке приточной воды на отметке минус 245 идет подтопление шахты.

Хоккей Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля. 6

Футбол РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ. 10

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 86

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 521

Политика Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке. 3

Общество В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба. 1