Экономика
Pravda.RuМинфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников
Министерство финансов РФ выступило с инициативой отказаться от индексации заработных плат госслужащих. Однако о том, сколько именно денежных средств позволит сэкономить данная мера, информации нет. Стоит отметить, что Минфин может приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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