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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников

Министерство финансов РФ выступило с инициативой отказаться от индексации заработных плат госслужащих. Однако о том, сколько именно денежных средств позволит сэкономить данная мера, информации нет. Стоит отметить, что Минфин может приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Первое антикоррупционное СМИ

Минфин не отказался от повышения зарплат чиновникам, но сдвинул его по срокам

Первое антикоррупционное СМИ07:45
ФедералПресс

«Оклады чиновников будут зависеть от внутреннего экономического климата». Эксперт об индексации зарплат

ФедералПресс03:33
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
Deita.ru

Инфляции и девальвации не избежать: Путин не спешит открывать «кубышку»

Deita.ruвчера в 03:20
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50

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Газета.Ru02:25
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РИА Новостивчера в 18:11
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REGNUM17:04
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