Экономика
МонаВистаМинфин предложил прекратить индексацию зарплат чиновников
Отказ от индексации, как считают специалисты министерства, позволит сэкономить 10% от бюджетных расходов. Ранее приостановка индексации зарплат чиновников уже применялась в 2014-2017 годах.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников
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