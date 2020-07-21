Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

В документе не указано, сколько средств за счет данной меры удастся сэкономить. В частности, Минфин в 2021 году может отказаться от индексации зарплат чиновников. Согласно данным Росстата, средняя зарплата чиновников по итогам 2018 года составляла 126,6 тыс. руб.

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