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МонаВиста
МонаВиста

Минфин предложил прекратить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации, как считают специалисты министерства, позволит сэкономить 10% от бюджетных расходов. Ранее приостановка индексации зарплат чиновников уже применялась в 2014-2017 годах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс22 июля в 06:26
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Deita.ru

Начали с пенсий, продолжат с зарплатами: Делягин раскрыл планы Минфина

Deita.ruвчера в 20:30
Говорит Москва

Минфин России предложил провести секвестр федерального бюджета

Говорит Москва21 июля в 02:20
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 июля в 16:29
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия00:19
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