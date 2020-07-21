Экономика
Газета.RuМинфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.
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Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Авто
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом до 1 млн рублей
Семерку лучших полноприводных автомобилей с пробегом стоимостью до миллиона рублей назвали специалисты журнала За рулем.
iReactor 01:10
Наука
Мировое научное сообщество просит губернатора Александра Гусева сохранить конференцию «Постгеномные технологии» в Воронеже
Пять последних лет подряд в Воронеже проходит Международная научная конференция «Постгеномные технологии: от теории к практике».
Обозреватель Врн 03:15
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
RT на русском 03:34
Общество
Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина
РЕН ТВ вчера в 22:37
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях
В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.
Lenta.ru 03:45
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
Полиция задержала ранившего двух человек на северо-западе Москвы
Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из огнестрельного оружия на улице Исаковского в столичном районе Строгино.
ТАСС 02:57
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко прокомментировал высказывания некоторых украинских военных экспертов относительно возможного полномасштабного конфликта между Украиной и Россией.
Shraibikus News вчера в 15:29
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru вчера в 17:52
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В России число нулевых пациентов с коронавирусной инфекцией может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса.
ФедералПресс вчера в 23:46
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона.
РИА Новости 03:55
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46