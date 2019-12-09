Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг. Как сообщают «Известия» со ссылкой на знакомых с ситуацией федеральных чиновников, такая мера призвана дисциплинировать корпорацию.
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Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
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