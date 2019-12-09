Экономика

ИзвестияИзвестияПутевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Ранее Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «РусГидро», заявлял замглавы ведомства Алексей Моисеев.
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Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
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