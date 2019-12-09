Экономика

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyМинфин предложил приватизировать РЖД

28 ноября на специальном заседании, которое было посвящено финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020–2022 годы, Минфин программу госкомпании раскритиковал.
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с чего всё началось

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Фонтанка.Рувчера в 23:37

Для Минфина - 400 млрд, для нас - повышение цен? РЖД предлагают приватизировать, чтобы «улучшить дисциплину» - СМИ

Царьград00:59

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Коммерсантъ00:49

В Минфине предложили приватизировать 5–10% РЖД

News.ru01:05

СМИ узнали о предложении приватизировать 5–10% акций РЖД

РБКвчера в 21:01

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ruвчера в 18:29

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Известия 05:36
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Экономика

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия

Младенец в Бурятии больше суток пробыл взаперти с мёртвыми родителями

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, вечером 8 декабря в одной из квартир были обнаружены тела мужчины 40 лет и его 34-летней супруги.
REGNUM 04:40
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Наука

Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае

В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Вечерняя Москва 07 декабря в 21:51
Общество

В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма

ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур.
ТАСС 04:51
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Российская газета 02:39
Общество

Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 04:46
Политика

Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом

Европейские дипломаты опасаются, что из-за снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского запланированный на 9 декабря в Париже нормандский саммит не даст результатов.
Взгляд.ру 03:25
Биатлон

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Чемпионат 02:49
Общество

Кировская область оказалась в десятке самых пьющих регионов

Согласно рейтингу, Кировская область вошла в десятку самых пьющих регионов: наша область занимает 77-е место из 85 возможных с баллом трезвости — 43,20.
Newsler.ru 05:32
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

REGNUM 05:35
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски показала новые фотографии топлес

Lenta.ru 04:29
Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета вчера в 13:45
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Космос

НАСА взрывает топливный бак SLS для проверки прочности

Инженеры в Центре космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, 5 декабря намеренно вывели самый большой в мире ракетный топливный бак за пределы предусмотренные конструкцией, чтобы действительно понять пределы его прочности.
AstroNews.ru вчера в 11:33
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.
РИА Новости 04:01
Финансы

Доллар стабилизируется к мировым валютам после уверенного роста в пятницу

Курс доллара почти не меняется по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром после уверенного роста в пятницу на данных статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 00:51
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Общество

«Тинькофф» запустил собственное суперприложение

Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
Sostav.ru 04:54
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