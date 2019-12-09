Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

с чего всё началось

28 ноября на специальном заседании, которое было посвящено финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020–2022 годы, Минфин программу госкомпании раскритиковал.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.

Экономика Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.

Происшествия Младенец в Бурятии больше суток пробыл взаперти с мёртвыми родителями Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, вечером 8 декабря в одной из квартир были обнаружены тела мужчины 40 лет и его 34-летней супруги.

Политика Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Общество В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Общество Россияне назвали героев Отечества всех эпох Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.

Общество Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски» Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.

Политика Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом Европейские дипломаты опасаются, что из-за снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского запланированный на 9 декабря в Париже нормандский саммит не даст результатов.

Общество Кировская область оказалась в десятке самых пьющих регионов Согласно рейтингу, Кировская область вошла в десятку самых пьющих регионов: наша область занимает 77-е место из 85 возможных с баллом трезвости — 43,20.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Общество Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Космос НАСА взрывает топливный бак SLS для проверки прочности Инженеры в Центре космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, 5 декабря намеренно вывели самый большой в мире ракетный топливный бак за пределы предусмотренные конструкцией, чтобы действительно понять пределы его прочности.

Финансы Доллар стабилизируется к мировым валютам после уверенного роста в пятницу Курс доллара почти не меняется по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром после уверенного роста в пятницу на данных статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».