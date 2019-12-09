Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

с чего всё началось

28 ноября на специальном заседании, которое было посвящено финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020–2022 годы, Минфин программу госкомпании раскритиковал.

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