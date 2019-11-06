Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

РИА Новости05:11

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

ТАСС03:48

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в «Аэрофлоте», «РЖД» и других компаниях

Интерфакс03:53

Минфин предложил снова приватизировать пять госкомпаний

News.ru05:50

Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро»

ПРАЙМ03:43

Минфин снова предложил приватизировать РЖД, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Россети»

DP.RU04:19

Рязанское правительство хочет приватизировать свои доли в нескольких компаниях

СРБ02:44
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Путин рассказал о замене Википедии

Напомним, что работы над созданием в 2020-2022 году электронной версии Большой российской энциклопедии уже начались.
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Смартфон Redmi Note 5 в КНР получил стабильную версию MIUI 11

Обновление распространяется по «воздуху», а размер прошивки составляет 677 МБ.
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Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

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Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

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Российская газета 06:04
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Роскосмос нашел место на Земле для имитации лунной базы

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После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
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Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку

Три заместителя председателя Совета министров Республики Крым покинули свои посты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Общество

90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
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Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
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Матвеев: «Краснодар» ждет тяжелый матч с «Трабзонспором» в Лиге Европы

В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 20:55 мск.
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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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В Твери семь сотрудников «Почты России» пострадали в ДТП

Пострадали семь человек, все они ехали в автомобиле "Почте России". По предварительной информации, трое находятся в тяжелом состоянии.
Российская газета 06:11
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Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
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Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
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Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

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Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
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