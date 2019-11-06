Экономика
РИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:20, Вашингтон
Политика
Путин рассказал о замене Википедии
Напомним, что работы над созданием в 2020-2022 году электронной версии Большой российской энциклопедии уже начались.
Урал-пресс-информ 01:10
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 5 в КНР получил стабильную версию MIUI 11
Обновление распространяется по «воздуху», а размер прошивки составляет 677 МБ.
Astera 05:39
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь приедет в Омск
Рабочая поездка Дмитрий Рогозина в Омск совпадает с проведением в Омске форума межрегиональных отношений, участие в работе которого примут президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Новый Омск 04 ноября в 03:00
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.
Дни.ру 06:11
Авто
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Технологии
Роскосмос нашел место на Земле для имитации лунной базы
Гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые будут строить лунную базу, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру 06:15
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Политика
Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку
Три заместителя председателя Совета министров Республики Крым покинули свои посты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Футбол
Матвеев: «Краснодар» ждет тяжелый матч с «Трабзонспором» в Лиге Европы
В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 20:55 мск.
ТАСС Спорт 04:58
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Происшествия
В Твери семь сотрудников «Почты России» пострадали в ДТП
Пострадали семь человек, все они ехали в автомобиле "Почте России". По предварительной информации, трое находятся в тяжелом состоянии.
Российская газета 06:11
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Известия 03:28
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54