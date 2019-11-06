Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

РИА Новости05:11

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

ТАСС03:48

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в «Аэрофлоте», «РЖД» и других компаниях

Интерфакс03:53

Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро»

ПРАЙМ03:43

Минфин снова предложил приватизировать РЖД, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Россети»

DP.RU04:19

Рязанское правительство хочет приватизировать свои доли в нескольких компаниях

СРБ02:44

Минфин настаивает на приватизации РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «Русгидро» и «Транснефти». А вот «Ростелеком» в свое время не позволили приватизировать силовики

Интересант04:11
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

В новосибирской школе после скандала запретили чаепития

Российская газета 05:39
Космос

На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Происшествия

Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

Газета.Ru 03:38
Происшествия

Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео

В администрации города, по информации издания "ТВК Красноярск", сообщили, что обрушение дома было контролируемым и проводилось под присмотром специалистив — ранее здание было огорожено и определено под снос.
Вести.Ru 04:46
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Экономика

В Hyperloop не осталось представителей Магомедова

Совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов — от фонда Caspian Venture Capital (основатель — бизнесмен Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018-го по подозрению в создании преступного сообщества) и от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РБК 00:00
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

Защита устроившего бойню в Забайкалье заявила о его раскаянии

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены.
Говорит Москва 05:41
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Авто

Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскреб «Высоцкий»

Задымление произошло в 52-этажном бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге, здание эвакуировали. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
BFM.ru 05:04
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Космос

NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.
ТАСС вчера в 17:36
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Общество

Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру

Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

РИА Новости 04:04
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском снова сорвалось

Комментируя в который раз сорванное разведение сил, в Донецке отметили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выражал свою приверженность скорейшему разрешению кризиса, однако командование, а также националисты, регулярно саботируют его приказы.
Мир новостей 04 ноября в 08:54
Политика

В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу

Финал Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Ривер Плейт» перенесен из столицы Чили Сантьяго в столицу Перу Лиму, информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Спорт-Экспресс 01:25
Наука

В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»

Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Экономика

WSJ узнала о планах Xerox купить HP

Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 00:26
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Футбол

Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику

Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Кино

Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы

Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
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