Экономика
РИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Происшествия
В новосибирской школе после скандала запретили чаепития
Космос
На МКС отправили 12 бутылок вина
На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Происшествия
Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео
В администрации города, по информации издания "ТВК Красноярск", сообщили, что обрушение дома было контролируемым и проводилось под присмотром специалистив — ранее здание было огорожено и определено под снос.
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
В Hyperloop не осталось представителей Магомедова
Совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов — от фонда Caspian Venture Capital (основатель — бизнесмен Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018-го по подозрению в создании преступного сообщества) и от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Происшествия
Защита устроившего бойню в Забайкалье заявила о его раскаянии
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены.
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
Авто
Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскреб «Высоцкий»
Задымление произошло в 52-этажном бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге, здание эвакуировали. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
Космос
NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Общество
Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру
Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Армия и оружие
Разведение сил в Петровском снова сорвалось
Комментируя в который раз сорванное разведение сил, в Донецке отметили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выражал свою приверженность скорейшему разрешению кризиса, однако командование, а также националисты, регулярно саботируют его приказы.
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
Финал Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Ривер Плейт» перенесен из столицы Чили Сантьяго в столицу Перу Лиму, информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Наука
В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»
Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
Футбол
Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.