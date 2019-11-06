Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

РИА Новости05:11

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

ТАСС03:48

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в «Аэрофлоте», «РЖД» и других компаниях

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Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро»

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Минфин снова предложил приватизировать РЖД, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Россети»

DP.RU04:19

Минфин России не исключил дополнительную приватизацию Сбербанка

Вести.Финанс06:11
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В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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В Твери обсуждают меры поддержки транспортного машиностроения

Стороны обсудят ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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Предвыборная кампания официально стартовала в Великобритании

О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету II.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
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Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской агрессии

Швеции посоветовали подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых ее соседей в ближнем зарубежье.
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Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
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Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
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Между нами тает лед. Запад подогревает битву за Арктику

В Арктике плавают ее подлодки, "Булава" в ходе испытаний долетает до Камчатки, с тревогой пишет британская газета The Daily Telegraph.
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Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
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Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
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Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
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Песков ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений на тему отмены Единого государственного экзамена.
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Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Диетологи рассказали, кому нельзя есть хурму

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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
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Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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Общество

Умер генетик Константин Скрябин

Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.
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Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
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В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Умер критик и литературовед Лев Аннинский

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