Экономика
РИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Экономика
В Твери обсуждают меры поддержки транспортного машиностроения
Стороны обсудят ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
ГТРК Тверь 04:17
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Политика
Предвыборная кампания официально стартовала в Великобритании
О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету II.
Эхо Москвы 08:30
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Политика
Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской агрессии
Швеции посоветовали подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых ее соседей в ближнем зарубежье.
URA.Ru 01:11
Футбол
Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Чемпионат вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
Между нами тает лед. Запад подогревает битву за Арктику
В Арктике плавают ее подлодки, "Булава" в ходе испытаний долетает до Камчатки, с тревогой пишет британская газета The Daily Telegraph.
Радио Sputnik 08:16
Политика
Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов
По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений на тему отмены Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 06:16
Технологии
Apple запустила стриминговую платформу
Стриминговая платформа, которая получила название Apple TV+ уже заработала, об этом сообщается на официальном сайте компании.
24Videonews.ru 06:02
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Здоровье
Диетологи рассказали, кому нельзя есть хурму
«Вечерняя Москва» решила выяснить у диетологов, какими свойствами обладает хурма и кому стоит воздержаться от ее употребления.
Вечерняя Москва 03:09
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Экономика
Набиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 06:14
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Общество
Умер генетик Константин Скрябин
Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.
РИА Новости 05:23
Общество
Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 04 ноября в 09:44
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39