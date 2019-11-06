Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

РИА Новости05:11

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

ТАСС03:48

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в «Аэрофлоте», «РЖД» и других компаниях

Интерфакс03:53

Минфин предложил снова приватизировать пять госкомпаний

News.ru05:50

Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро»

ПРАЙМ03:43

Минфин снова предложил приватизировать РЖД, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Россети»

DP.RU04:19

Минфин России не исключил дополнительную приватизацию Сбербанка

Вести.Финанс06:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Происшествия

К активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском

В Москве к активисту "Либертарианской партии" Михаилу Светову пришли с обыском.
Газета.Ru 09:58
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Футбол

Хонда подписал контракт с «Витессом»

«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Общество

Появилось первое фото модели сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета «Слон».
Известия 08:20
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Происшествия

Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения

Жительнице подмосковного города Химки Дарье Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, переквалифицировали статью обвинения на более мягкую, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 08:40
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Футбол

Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины

Евразия Daily 04:49
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Армия и оружие

Россия получила секретную израильскую противоракету

ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Здоровье

Диетологи рассказали, кому не стоит есть хурму

Мойка78 09:31
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика

В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства

Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное