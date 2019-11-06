Экономика
РИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
К активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском
В Москве к активисту "Либертарианской партии" Михаилу Светову пришли с обыском.
Газета.Ru 09:58
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Общество
Появилось первое фото модели сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета «Слон».
Известия 08:20
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Происшествия
Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения
Жительнице подмосковного города Химки Дарье Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, переквалифицировали статью обвинения на более мягкую, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 08:40
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика
В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства
Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21