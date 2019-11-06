Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

РИА Новости05:11

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

ТАСС03:48

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в «Аэрофлоте», «РЖД» и других компаниях

Интерфакс03:53

Минфин предложил снова приватизировать пять госкомпаний

News.ru05:50

Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро»

ПРАЙМ03:43

Минфин снова предложил приватизировать РЖД, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Россети»

DP.RU04:19

Минфин России не исключил дополнительную приватизацию Сбербанка

Вести.Финанс06:11
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Футбол

Обамейанг стал приоритетной трансферной целью «Реала»

По информации El Desmarque, президент испанцев Флорентино Перес обозначил покупку габонца как приоритетную в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 05:31
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Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику

Газета.Ru 03:40
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество

90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев выросла на четверть

В III квартале чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза и составила 225 млрд руб.
Rambler News Service 02:02
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Энергетика

Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной

Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Политика

Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Piter.tv 04 ноября в 03:27
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Авто

Aston Martin представил первый мотоцикл

Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
110km.ru 00:23
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Транспорт

«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 23:42
Хоккей

«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.
Чемпионат 05:54
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Известия 05:45
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Экономика

Онлайн-экспорт прирастает одеждой

Объем розничных продаж за рубеж через интернет вырастет на 24% Объем розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 24% в этом году и составит $817 млн, прогнозируют Data Insight и eBay.
Коммерсантъ 04:00
Авто

Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3

На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Происшествия

В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Гаджеты

20 обоев для Xiaomi Mi Note 10 в высоком разрешении

Сегодня же состоялся европейская презентация Xiaomi Mi CC9 Pro, который выйдет в нашем регионе под названием Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 06:40
Общество

Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве

Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:04
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