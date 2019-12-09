Экономика
РБКМинфин предложил приватизировать до 10% РЖД
Министерство финансов России выступило с предложением продать от 5% до 10% акций Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стоимость такого пакета акций составит от ₽200 млрд до ₽400 млрд.
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с чего всё началось
Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.Известиявчера в 16:01
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