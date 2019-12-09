Экономика

РБКРБКМинфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Министерство финансов России выступило с предложением продать от 5% до 10% акций Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стоимость такого пакета акций составит от ₽200 млрд до ₽400 млрд.
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с чего всё началось

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известиявчера в 16:01

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Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

РБК07:02

В Минфине предложили приватизировать 5–10% РЖД

News.ru01:05

СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Фонтанка.Рувчера в 23:37

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Коммерсантъ00:49

Для Минфина - 400 млрд, для нас - повышение цен? РЖД предлагают приватизировать, чтобы «улучшить дисциплину» - СМИ

Царьград00:59

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ruвчера в 18:29

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:19, Ашберн
Спорт

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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
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Политика

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Бывший госсекретарь и заместитель председателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис раскритиковал слова экс-главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе крымчан и донбассцев оставить их в 1991 году в составе России.
Газета.Ru 07:01
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Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

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Газета.Ru 06:01
Политика

Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Интерфакс 06:20
Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
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Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 06 декабря в 03:03
Спорт

Ласицкене о решении WADA: не планирую менять гражданство России

РИА Новости 06:50
Общество

Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
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RT на русском 07:12
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ

В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).
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Спорт

Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
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Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

Известия 04:39
Политика

Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»

На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
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34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
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Около 20 школ в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрыва

Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.
ТАСС 07:05
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Общество

Зимняя погода придет в Москву 12 декабря

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
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Политика

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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Против главы офиса Зеленского возбудили уголовное дело

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство против главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.
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Фадеев представил новых артистов своего лейбла

ФАН 06 декабря в 18:10
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