Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

с чего всё началось

Министерство финансов России выступило с предложением продать от 5% до 10% акций Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стоимость такого пакета акций составит от ₽200 млрд до ₽400 млрд.

Спорт Вице-президент WADA считает, что Россию наказали недостаточно Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года.

Общество Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

Экономика Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.

Политика Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ Бывший госсекретарь и заместитель председателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис раскритиковал слова экс-главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе крымчан и донбассцев оставить их в 1991 году в составе России.

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Шоу-бизнес Настя Каменских кардинально сменила образ Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.

Общество Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Хоккей Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Спорт Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».