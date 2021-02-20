Депутат Юрий Цой на суде у Хорошавина потерял память

В ходе следствия был допрошен друг семьи Цоя, который сообщил, что свидетель рассказывал ему о том, что депутат внес денежные средства Лобкину на организацию своей предвыборной кампании и оплату кампании социальных кандидатов (тех, у кого нет своих средств).