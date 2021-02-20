Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов
Министерство финансов России предложило распространить льготную программу "Семейная ипотека под 6% годовых" на строительство частных домов, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
В Госдуме оценили инициативу Минфина расширить программу «Семейная ипотека»
RT на русскомвчера в 07:44
Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов
Газета.Ruвчера в 01:57
Минфин РФ предложил распространить «Семейную ипотеку» на строительство частных домов
Интерфаксвчера в 01:48