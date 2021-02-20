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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу "Семейная ипотека под 6% годовых" на строительство частных домов, передает ТАСС.В источнике
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В Госдуме оценили инициативу Минфина расширить программу «Семейная ипотека»

RT на русскомвчера в 07:44

Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей

Российская газетавчера в 01:56

Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

РБКвчера в 04:44

Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

Газета.Ruвчера в 01:57

Минфин РФ предложил распространить «Семейную ипотеку» на строительство частных домов

Интерфаксвчера в 01:48

Минфин предложил давать на частные дома «Семейную ипотеку» под 6%

РИА Новостивчера в 01:47

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ПРАЙМвчера в 05:58
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РИА Новости18:41

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Депутат Юрий Цой на суде у Хорошавина потерял память

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Сахалин.Инфо18 февраля в 01:39