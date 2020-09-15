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Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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