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Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Говорит Москва

Минфин предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей

Говорит Москва02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

Проект оборонного бюджета вводит ограничительные меры направленные против строительства «Северного потока – 2». Ограничения будут распространяться на компании, продающие и предоставляющие трубоукладочные суда, а также для смежных компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию, технической модернизации.
CT newsвчера в 12:03
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Минск не исключает силового варианта реагирования на военные угрозы

Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной агрессии в отношении Республики Беларусь.
Военное дело04:07
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«Пагано» у Мантурова: мама министра промышленности и торговли РФ выстроила итальянское поместье за 5 млрд рублей

Цены у итальянцев начинаются от 5 тыс. евро за «квадрат», а значит, с учетом стоимости 1 га земли в районе «Пирогово», весь особняк потянет на 5 млрд рублей.
Бизнес-вектор03:13