Проект оборонного бюджета вводит ограничительные меры направленные против строительства «Северного потока – 2». Ограничения будут распространяться на компании, продающие и предоставляющие трубоукладочные суда, а также для смежных компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию, технической модернизации.
Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной агрессии в отношении Республики Беларусь.