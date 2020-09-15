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Ведомости
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Говорит Москва

Минфин предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей

Говорит Москва02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38

В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса
Вестник02:05
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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Военнослужащий Азербайджана получил ранение на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сделало заявление о том, что военнослужащий азербайджанской армии получил ранение на границе с Арменией в результате обстрела на приграничной территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Политическая Экспертиза04:06