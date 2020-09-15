В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Силы войсковой противовоздушной обороны получат модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на гусеничной базе, которая дополнит поступающие на вооружение комплексы С-300В4.
Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Министерство обороны Азербайджана сделало заявление о том, что военнослужащий азербайджанской армии получил ранение на границе с Арменией в результате обстрела на приграничной территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.