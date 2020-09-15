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Ведомости
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Ранее в МИД Украины заявили, что миру необходимо отреагировать на ситуацию с Навальным, отметив, что только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение, «включая санкции», могут заставить власти России «прекратить совершать преступления».
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
RT на русском10:41
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
89

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Адвокат сообщил о согласии ФСБ ознакомить Сафронова с материалами дела

Следователь ФСБ Александр Чабан удовлетворил ходатайство советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, об ознакомлении его с документами и материалами дела, которые доказывают его связь с чешской разведкой.
Ведомости10:44
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Иммунолог рассказала, как добровольцам отличить вакцину от плацебо

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилёва в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что отсутствие антител спустя три недели после прививки будет свидетельствовать об использовании плацебо.
Говорит Москва10:53