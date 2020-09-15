ЦБ рекомендовал банкам по-новому раскрывать условия вкладов

ЦБ предложил банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (когда банк, например, предлагает в нагрузку к вкладу купить полис страхования жизни или открыть счет на бирже).