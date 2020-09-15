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Ведомости
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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Курц заявил о разногласиях Австрии и Украины по «Северному потоку — 2»

Вена и Киев придерживаются разных позиций по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН12:05
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ЦБ рекомендовал банкам по-новому раскрывать условия вкладов

ЦБ предложил банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (когда банк, например, предлагает в нагрузку к вкладу купить полис страхования жизни или открыть счет на бирже).
Российская газета11:14