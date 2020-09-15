Недвижимость
RT на русскомГоспрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить
Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.
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Политика
Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
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Новые датчики изображения Samsung ISOCELL получили разрешение 108, 64, 48 и 32 Мп.
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Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
Общество
Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6
Srnsk вчера в 14:05
Общество
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Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
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Появились первые цены на новые видеокарты NVIDIA в России. Они куда выше рекомендуемых
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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
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РБК вчера в 12:16
Политика
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Политика
Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана
Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
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Политика
Навальный рассорил Россию с Германией. Что дальше?
Отныне отношение Германии к России станет таким же, как и у остальных стран Западной Европы: принципиальное оппонирование кремлевской политике, жесткая критика любых шагов Москвы, солидарность со странами Восточной Европы, ну и разумеется, отказ от «Северного потока – 2». То есть конец эпохи.
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Политика
Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма
МИД Украины назвал условия возобновления водоснабжения Крыма.
Lenta.ru 05:40
Общество
В Крыму выявили 296 новых очагов коронавируса за неделю
Симферополь, 15 сентября 2020, 10:00 — REGNUM 296 новых очагов коронавируса выявлено в Крыму за последнюю неделю, об этом говорилось 15 сентября на заседании регионального оперативного штаба, сообщает ИА REGNUM.
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Общество
Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект об ограничении изъятия ребенка.
Коммерсантъ 05:26
Происшествия
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Российская школьница, отдыхавшая с матерью в одном из пятизвездочных отелей в Анталье, подверглась сексуальному нападению.
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Происшествия
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе высокого давления произошел в ночь на 15 сентября в районе населенного пункта Чабаны Киевской области.
РБК вчера в 20:55
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа
В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ 05:15
Политика
Володин рассказал об ограничениях в работе Госдумы в осеннюю сессию
Москва, 15 сентября 2020, 12:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об особенностях работы нижней палаты парламента на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUM 05:33
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S
На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
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Политика
Евросоюз назвал инцидент с Навальным покушением на убийство
Ранее власти Германии заявили, что Алексея Навального пытались отравить веществом из группы «Новичок».
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Авто
Hyundai представила новый кроссовер Tucson
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Происшествия
Россиянин забил сковородой до смерти мать своих пятерых детей
Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело местного жителя 35-летнего Павла Искандарова, который до смерти забил сковородой мать своих пятерых детей из-за «дури».
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