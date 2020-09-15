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Ведомости
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38

Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
2K

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Курс рубля снова снижается, Сбербанк указал цели

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, считают, что в понедельник в течение дня курс рубля может протестировать уровни в районе 74,5 за доллар, но допускают, что в случае обострения геополитических рисков отечественная валюта может подешеветь до 75,0 за доллар (на момент публикации материала курс рубля составляет 75,23).
Profinance.ruвчера в 06:12

Иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период

Еще одним важным веществом в осенний период, по словам медика, является витамин С. Он помогает улучшить клеточный иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждений.
Evo-rus.com06:42
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