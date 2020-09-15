Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, считают, что в понедельник в течение дня курс рубля может протестировать уровни в районе 74,5 за доллар, но допускают, что в случае обострения геополитических рисков отечественная валюта может подешеветь до 75,0 за доллар (на момент публикации материала курс рубля составляет 75,23).
Еще одним важным веществом в осенний период, по словам медика, является витамин С. Он помогает улучшить клеточный иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждений.