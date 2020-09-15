Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Российская примадонна, которую нередко признавали лидером русского феминизма и ЛГБТ, выступила на концерте и спела гимн борцов за права сексуальных меньшинств под названием We Shall Overcome («Мы преодолеем»).
Эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс назвал перспективу совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике "ночным кошмаром" Вашингтона, которому он совершенно не готов противостоять.
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.