Недвижимость

ВедомостиВедомостиМинфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.
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Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

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Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

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Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38
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Происшествия

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В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, пишет mk.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
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Общество

У Ефремова появился новый адвокат

У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат.
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

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Происшествия

Пожару на рынке в Шахтах присвоен третий ранг сложности

RT на русском 10:10
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Политика

В Германии заявили о доступе к вакцине против COVID-19 в 2021 году

Власти ФРГ предполагают, что вакцина против коронавируса будет доступна для населения лишь в середине 2021 года.
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Житель Симферополя предстанет перед судом за изнасилование дочери

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.
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Беспроводная игровая гарнитура SteelSeries Arctis 9 может воспроизводить звук сразу от двух источников

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Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, заявил МИД Украины.
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Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

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Хоакин Феникс может получить $50 млн за съемки в сиквеле «Джокера»

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Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

Российские покупатели получат возможность выбирать из комплектаций S и SE, каждая из которых может быть представлена в версии R-Dynamic и HSE R-Dynamic.
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Верховная рада Украины не признала победу Лукашенко на выборах

Верховная рада Украины не признала результаты президентских выборов в Белоруссии, в которых одержал победу Александр Лукашенко.
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По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
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