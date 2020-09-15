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Футбол Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал» Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн.

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Космос «Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры «Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко. 2

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