Недвижимость
ВедомостиМинфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных
Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.
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Политика
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru 07:45
Футбол
Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн.
Чемпионат 09:49
Политика
Путин открыл два новых медцентра в Псковской области
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия двух новых медицинских центров, построенных силами Минобороны РФ в Псковской области.
ТАСС 08:33
Происшествия
В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта
В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, пишет mk.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
Газета.Ru 10:02
Политика
Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики
Президент США Дональд Трамп предложил своему оппоненту от Демократической партии Джозефу Байдену сделать текст на наркотики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:27
Игры
Киберпанк-слэшер Ghostrunner выйдет 27 октября
Уникальный киберпанк-слэшер Ghostrunner выйдет на PS4, Xbox One и РС в следующем месяце — 27 октября.
Игромания.ру 09:41
Общество
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
RT на русском вчера в 10:37
Общество
У Ефремова появился новый адвокат
У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат.
RT на русском 10:00
Происшествия
Пожару на рынке в Шахтах присвоен третий ранг сложности
RT на русском 10:10
Политика
В Германии заявили о доступе к вакцине против COVID-19 в 2021 году
Власти ФРГ предполагают, что вакцина против коронавируса будет доступна для населения лишь в середине 2021 года.
Известия 08:21
Происшествия
Житель Симферополя предстанет перед судом за изнасилование дочери
Новый Севастополь 06:12
Политика
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.
РБК 09:30
Гаджеты
Беспроводная игровая гарнитура SteelSeries Arctis 9 может воспроизводить звук сразу от двух источников
3DNews 09:47
Политика
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
Космос
«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры
«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ 08:38
Гаджеты
LG представила новый смартфон Wing с двумя экранами
Компания LG официально представила новый смарфтон LG Wing, главной особенностью которого стал второй поворотный экран.
Деловое.ТВ 06:42
Политика
МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма
Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, заявил МИД Украины.
Аргументы и Факты 08:29
Кино
Хоакин Феникс может получить $50 млн за съемки в сиквеле «Джокера»
Piter.tv вчера в 00:40
Авто
Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России
Российские покупатели получат возможность выбирать из комплектаций S и SE, каждая из которых может быть представлена в версии R-Dynamic и HSE R-Dynamic.
АвтоВзгляд 05:09
Политика
Верховная рада Украины не признала победу Лукашенко на выборах
Верховная рада Украины не признала результаты президентских выборов в Белоруссии, в которых одержал победу Александр Лукашенко.
Телеканал 360° 08:21
Футбол
Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева
По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости 08:16
Космос
Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»
РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вече вчера в 05:24
Здоровье
Екатеринбуржцы пожаловались на очередь в детскую поликлинику
Екатеринбург в эфире вчера в 10:25
Армия и оружие
Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом
«Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО», — написал в заключении обозреватель Forbes.
Политика Сегодня 04:58
Здоровье
Алтайский край переходит к третьему этапу снятия ограничений
По словам главы региона, ситуация по коронавирусу в крае стабилизировалась. Поэтому появились все основания для перехода на третий этап.
Алтайская правда 08:48
Общество
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.
Газета.Ru 05:06