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Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.В источнике
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URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
REGNUM08:18
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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