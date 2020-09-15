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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки

Министерство финансов внесло в правительство России законопроект, который расширяет государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек

Как сообщает Jerusalem Post, удар по югу, по Ашкелону и Ашдоду, произошёл, когда израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подписывал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном в Вашингтоне.
RT на русском15:09

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Су-27 поднимался на перехват самолёта ВМС США над Балтийским морем

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском15:22
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