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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки

Министерство финансов внесло в правительство России законопроект, который расширяет государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Ведомости12:34
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолец10:06
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