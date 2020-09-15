Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки
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Министерство финансов внесло в правительство России законопроект, который расширяет государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.В источнике
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