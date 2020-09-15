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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки

Министерство финансов внесло в правительство России законопроект, который расширяет государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газетавчера в 11:44
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАССвчера в 11:21
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новостивчера в 02:48
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°вчера в 03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русскомвчера в 02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомостивчера в 02:50
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ruвчера в 03:26

В США российскую «Персону» назвали устаревшей

В настоящее время Минобороны России получает изображения земной поверхности высокого разрешения при помощи двух устаревающих спутников «Персона», пишет в LiveJournal блог bmpd, ссылаясь на исследование аналитика Барта Хендрикса, опубликованное в американском журнале The Space Review.
Lenta.ru17:09

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Lenta.ru17:30
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Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNewsвчера в 13:50
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфаксвчера в 07:46
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 08:29
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Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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