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Минфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в России

Минфин предложил разрешить нерезидентам удаленный доступ к покупке криптовалюты в России, пишет
 «Интерфакс» со ссылкой на пояснения министерства к концепции регулирования рынка, с которыми агентству удалось ознакомиться.
Forbes
ЦБ раскритиковал и подход министерства к делению покупателей криптовалюты на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Интерфакс
Несмотря на споры, у ЦБ и Минфина есть одна общая позиция - запрет на расчеты в криптовалюте на территории РФ, говорил ранее замглавы министерства Алексей Моисеев "Интерфаксу".
Интерфакс
Минфин также готовит предложения по концепции законодательного регулирования майнинга.
Финмаркет

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Минфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в России
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Минфин предложил разрешить иностранцам удаленный доступ к покупке криптовалют в РФ
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