ForbesМинфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в РоссииМинфин предложил разрешить нерезидентам удаленный доступ к покупке криптовалюты в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснения министерства к концепции регулирования рынка, с которыми агентству удалось ознакомиться.ForbesЦБ раскритиковал и подход министерства к делению покупателей криптовалюты на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.ИнтерфаксНесмотря на споры, у ЦБ и Минфина есть одна общая позиция - запрет на расчеты в криптовалюте на территории РФ, говорил ранее замглавы министерства Алексей Моисеев "Интерфаксу".ИнтерфаксМинфин также готовит предложения по концепции законодательного регулирования майнинга.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНРБКГазета.RuПодробнее о событииМинфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в РоссииForbes11:20Минфин предложил разрешить иностранцам удаленный доступ к покупке криптовалют в РФИнтерфакс07:48Самое цитируемоеМинфин: иностранцы смогут покупать криптовалюту в России на проверенных площадкахФАН10:50Минфин предложил дать иностранцам доступ к предусмотренным правительственной концепцией криптобиржамКоммерсантъ10:33Минфин предложил допустить нерезидентов к покупке криптовалют в РоссииLenta.ru08:55Минфин предлагает разрешить иностранцам удаленный доступ к криптовалюте в РоссииГазета.Ru08:29Минфин предложил разрешить иностранцам покупать криптовалюту в РоссииРБК10:53Показать ещёОценить2Поделиться