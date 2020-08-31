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РБК
РБК

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного страхования. Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии.
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РБК

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

РБК10:59
Российская газета

Названы размеры страховых взносов для граждан, работающих на себя

Российская газета10:27
Вятка-На-Сети

Страховые взносы для ИП на 2021, 2022 и 2023 годы определены Минфином: проект Федерального закона РФ о внесении изменений в статью 430 НК РФ

Вятка-На-Сети04:37
Финмаркет

Индексация страхвзносов ИП будет возобновлена с 2022 г., но меньше сумм планируемых ранее

Финмаркет08:12
ТАСС

Минфин предложил не менять фиксированный размер страховых взносов для ИП в 2021 году

ТАСС08:01
Гарант

Подготовлен проект фиксированных размеров страховых взносов на 2021-2023 годы

Гарант05:05
ФедералПресс

Минфин сохранил фиксированный размер страховых взносов для ИП в 2021 году

ФедералПресс08:35

Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии

Пропагандистское крыло чеченской группировки «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани» (Батальон Хаттаба чеченского) обнародовало кадр с подлётом ракеты к БТРу российской военной полиции во время атаки в сирийском Идлибе во вторник, 25 августа.
Rusvesna.su29 августа в 01:00

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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