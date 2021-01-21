Специалисты Минфина предлагают снизить объем товаров личного назначения, при ввозе которых не будет взиматься таможенный платеж. Беспошлинный режим касается продукции, которая повторно ввозится на территорию стран ЕАЭС в течение одного месяца. Об этом заявляют представители издания РИА Новости.

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С чего всё началось Ведомство подготовило проект изменений в решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РБК вчера в 05:33