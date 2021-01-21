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Территория новостей

Минфин предложил снизить порог для беспошлинного повторного ввоза товаров в ЕАЭС

Специалисты Минфина предлагают снизить объем товаров личного назначения, при ввозе которых не будет взиматься таможенный платеж. Беспошлинный режим касается продукции, которая повторно ввозится на территорию стран ЕАЭС в течение одного месяца. Об этом заявляют представители издания РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Ведомство подготовило проект изменений в решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), документ опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 05:33
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Российская газета

Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц

Российская газетавчера в 09:46
РИА Новости

Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

РИА Новостивчера в 04:43
Интерфакс

Минфин предложил ограничить беспошлинный ввоз товаров для личных целей в ЕАЭС

Интерфаксвчера в 05:44
РБК

Минфин предложил снизить лимит для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

РБКвчера в 05:33
News.ru

Беспошлинный порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС могут снизить

News.ruвчера в 04:57
ТАСС

Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

ТАССвчера в 04:45
Lenta.ru

В России предложили усложнить ввоз товаров из-за рубежа для личных целей

Lenta.ruвчера в 06:16

Овечкин, Орлов, Самсонов и Кузнецов пропустят четыре матча НХЛ

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят по четыре матча своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил журналист The Athletic Талик Эль-Башир в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на слова главного тренера "столичных" Питера Лавиолетта.
РИА Новостивчера в 13:35

Высотные испытания парашютной системы миссии ExoMars-2022 проведут летом

Ближе к середине текущего года в Швеции будут организованы высотные испытания парашютной системы проекта ExoMars-2022 — российско-европейской миссии, нацеленной на всестороннее изучение Красной планеты.
3DNewsвчера в 01:40

Сбербанк подал заявку для выпуска собственной криптовалюты

Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Интерфаксвчера в 07:36